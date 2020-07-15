Рейтинг пермских городов, где выше шанс заразиться коронавирусом

В Перми коронавирус подтвержден у каждого 363 жителя города Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Октябрьского и Перми рискуют заразиться коронавирусом больше других жителей региона. Это следует из составленного URA.RU списка, который основан на сопоставлении числа зараженных и общего числа проживающих в конкретном муниципалитете.

В Октябрьском коронавирус подтвержден у каждого 102 жителя (16 июня — у каждого 150), а в Перми — у каждого 363 (месяц назад — 560). Третью строчку рейтинга занимает Пермский район, где COVID-19 подтвержден у каждого 481 (ранее — пятая строчка и 886). Чусовой переместился с третьей на четвертую строчку, там коронавирус выявлен у каждого 526 жителя (ранее — 840). На пятую позицию с 18 места поднялся Гремячинск, а на шестую с 26 — Губаха (557 и 595, соответственно).

Далее идут Добрянка, Березники, Барда, Суксун, Орда, Куеда и Краснокамск. Там заражение подтверждено у каждого 638-878 жителя. Самая благоприятная обстановка в Косе, где до сих пор нет ни одного подтвержденного случая заболевания COVID-19. Также низкий процент заражения в Красновишерске, Кочево, Александровске, Оханске, Елово и Юрле.

Всего в Пермском крае подтверждено 4543 случая заражения коронавирусной инфекцией, в результате болезни скончались 167 человек, 3446 — выздоровели. Регион перешел на второй этап снятия ограничений — открылись магазины площадью до 800 квадратных метров и летние кафе, возобновлена работа аттракционов и речных круизов от 6 дней.