В Перми коронавирусная инфекция подтверждена у каждого 560-го жителя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Октябрьского (Пермский край) рискуют заразиться коронавирусной инфекцией больше других жителей региона. Это следует из составленного URA.RU рейтинга. Он основан на сопоставлении данных между общим числом зараженных и числом проживающих в муниципалитете.

В Октябрьском коронавирус подтвержден у каждого 150-го жителя округа (0,67% от общего числа населения, 181 случай). Краевая столица по этому показателю находится на втором месте — в Перми коронавирус официально выявлен у каждого 560-го жителя (0,18%, 1882 случая).

Приблизительно с равными показателями на третьем месте расположились Чусовой, Добрянка и Пермский район. Здесь COVID-19 подтвержден у каждого 840—887-го жителя муниципалитета (от 0,12% до 0,11% заражения от общего числа проживающих).

Самые низкие показатели распространения инфекции (около 0,01% заражений от общего числа жителей муниципалитета) зафиксированы в Кочево, Соликамске, Оханске, Красновишерске и Чердыни. Также ни одного случая заболевания COVID-19 не выявлено в Горнозаводске, Гайнах и Косе.

Всего в Пермском крае подтверждено 2805 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 91 человек в результате болезни скончался, 1586 — выздоровели. Карантинные ограничения продлены в регионе до 23 июня. Есть три сценария развития событий и, соответственно, снятия карантина в регионе. Также ожидается, что к концу июня в регионе может произойти очередной всплеск заражения коронавирусом.

ТОП-10 муниципалитетов Пермского края, где выше процент заражения коронавирусной инфекцией URA.RU