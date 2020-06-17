16 июня 2020
15 июня 2020

Определены пермские города, где выше шанс заражения коронавирусом. Рейтинг URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, самокат, галерея пермь
В Перми коронавирусная инфекция подтверждена у каждого 560-го жителя Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Жители Октябрьского (Пермский край) рискуют заразиться коронавирусной инфекцией больше других жителей региона. Это следует из составленного URA.RU рейтинга. Он основан на сопоставлении данных между общим числом зараженных и числом проживающих в муниципалитете.

В Октябрьском коронавирус подтвержден у каждого 150-го жителя округа (0,67% от общего числа населения, 181 случай). Краевая столица по этому показателю находится на втором месте — в Перми коронавирус официально выявлен у каждого 560-го жителя (0,18%, 1882 случая).

Приблизительно с равными показателями на третьем месте расположились Чусовой, Добрянка и Пермский район. Здесь COVID-19 подтвержден у каждого 840—887-го жителя муниципалитета (от 0,12% до 0,11% заражения от общего числа проживающих).

Самые низкие показатели распространения инфекции (около 0,01% заражений от общего числа жителей муниципалитета) зафиксированы в Кочево, Соликамске, Оханске, Красновишерске и Чердыни. Также ни одного случая заболевания COVID-19 не выявлено в Горнозаводске, Гайнах и Косе.

Всего в Пермском крае подтверждено 2805 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 91 человек в результате болезни скончался, 1586 — выздоровели. Карантинные ограничения продлены в регионе до 23 июня. Есть три сценария развития событий и, соответственно, снятия карантина в регионе. Также ожидается, что к концу июня в регионе может произойти очередной всплеск заражения коронавирусом.

ТОП-10 муниципалитетов Пермского края, где выше процент заражения коронавирусной инфекцией
URA.RU

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...