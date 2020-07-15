Новый свидетель крушения MH17 готов дать показания в суде

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Крушение Boeing 777-200ER произошло в июле 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур и был сбит ракетой в небе над Донецком. Все находившиеся на его борту 298 человек, включая 15 членов экипажа, погибли.

Ранее Bonanza Media уже выдавала информацию, которая ставит под сомнение официальную версию крушения рейса MH17, а также объективность международных экспертов, ведущих расследование. В начале июня платформа опубликовала интервью с очевидцами, которые подтвердили наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, а до этого обнародовала документы, в которых сообщалось, что следователи рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Трясков рассказал, что в социальных сетях с ним пытались связаться от лица платформы Bellingcat. Тогда свидетеля смутил внешний вид страницы пользователя, и он ответил, что не видел никаких самолетов, так как подумал, что писать ему мог на самом деле сотрудник Службы безопасности Украины. По словам Тряскова, у него были основания опасаться за свою жизнь из-за того, что несколько лет назад он, выйдя из дома, увидел в небе два истребителя.

«Да, конечно», — ответил он на вопрос журналиста Яны Ерлашовой о готовности дать показания. Также он выразил готовность сотрудничать с официальными лицами, ведущими расследование.

Свидетель по имени Артем Трясков, видевший военные самолеты в небе в день крушения Boeing рейса MH17 над Донбассом, готов дать показания в суде. Об этом он заявил в интервью Bonanza Media, опубликованном на YouTube.

Авиакатастрофа произошла в небе над Донбассом в 2014 году Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

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