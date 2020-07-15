Врачи рассказали, кто чаще всего страдает от метеозависимости

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Ранее врачи давали рекомендации людям с метеозависимостью. Врач-терапевт Лариса Алексеева советовала метеозависимым людям в период изменения погоды оставаться дома и ограничить использование телефона, а также просмотр телевизора.

Тяжелее всего изменения погоды переносят женщины до 24 лет и старше 60 лет, добавила терапевт Людмила Лапа. Это, по ее словам, происходит потому, что женщины эти возрастных групп наиболее подвержены вегетососудистой дистонии.

«Среди метеозависимых тех, кому эту зависимость внушили, больше. Порой ребенок запоминает, что в дождь якобы у всех портится настроение, а затем во взрослом возрасте страдает», — пишут argumenti.ru со ссылкой на Фомина.

В большинстве случаев метеозависимость — следствие воспоминаний из детства. С таким заявлением выступил психотерапевт Андрей Фомин.

Сильнее всего от перемен погоды страдают женщины до 24 и после 60 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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