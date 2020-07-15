Врачи рассказали, кто чаще всего страдает от метеозависимости

В большинстве случаев метеозависимость — следствие воспоминаний из детства. С таким заявлением выступил психотерапевт Андрей Фомин.
«Среди метеозависимых тех, кому эту зависимость внушили, больше. Порой ребенок запоминает, что в дождь якобы у всех портится настроение, а затем во взрослом возрасте страдает», — пишут argumenti.ru со ссылкой на Фомина.
Тяжелее всего изменения погоды переносят женщины до 24 лет и старше 60 лет, добавила терапевт Людмила Лапа. Это, по ее словам, происходит потому, что женщины эти возрастных групп наиболее подвержены вегетососудистой дистонии.
Ранее врачи давали рекомендации людям с метеозависимостью. Врач-терапевт Лариса Алексеева советовала метеозависимым людям в период изменения погоды оставаться дома и ограничить использование телефона, а также просмотр телевизора.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.