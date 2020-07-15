14 июля 2020

Врачи рассказали, кто чаще всего страдает от метеозависимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области с главами муниципалитетов. Екатеринбург, усталость, головная боль
Сильнее всего от перемен погоды страдают женщины до 24 и после 60 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В большинстве случаев метеозависимость — следствие воспоминаний из детства. С таким заявлением выступил психотерапевт Андрей Фомин.

«Среди метеозависимых тех, кому эту зависимость внушили, больше. Порой ребенок запоминает, что в дождь якобы у всех портится настроение, а затем во взрослом возрасте страдает», — пишут argumenti.ru со ссылкой на Фомина.

Тяжелее всего изменения погоды переносят женщины до 24 лет и старше 60 лет, добавила терапевт Людмила Лапа. Это, по ее словам, происходит потому, что женщины эти возрастных групп наиболее подвержены вегетососудистой дистонии.

Ранее врачи давали рекомендации людям с метеозависимостью. Врач-терапевт Лариса Алексеева советовала метеозависимым людям в период изменения погоды оставаться дома и ограничить использование телефона, а также просмотр телевизора.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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