Мэр Екатеринбурга отменил отпуск из-за транспортной реформы

Александр Высокинский планировал уйти в отпуск в конце августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отменил отпуск, запланированный на конец августа, сообщил источник URA.RU в городской администрации. По словам собеседника агентства, одна из основных причин такого решения — транспортная реформа в Екатеринбурге, подготовка которой была форсирована самим градоначальником.

«Планировалось, что глава [города] уйдет в отпуск сразу после Дня города — об этом он рассказал на одном из совещаний. Но дел слишком много: коронавирус, концессия „Гортранса“, подготовка к бюджетному процессу и так далее. Поэтому он решил, что в конце августа отпуска не будет», — поделился инсайдер. На момент публикации получить комментарий самого Высокинского не удалось.

Ранее Высокинский поручил форсировать подготовку транспортной реформы, воспользовавшись политическим затишьем в городе (депутаты гордумы находятся на каникулах). Из-за этого, как сообщают источники агентства, мог сорваться отпуск первого вице-мэра Александра Ковальчика, намеченный на 20 июля, но этого не произошло.

В начале февраля мэр уже ходил в отпуск (он был первым для него за полтора года работы на посту мэра). Где именно проводил время глава города, неизвестно, однако собеседники агентства в администрации предполагали, что мэр отдыхал за пределами Екатеринбурга. Тогда обязанности Высокинского исполнял Александр Ковальчик, грозивший распустить команду мэра.