Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус

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Ранее сообщалось, что ученые института имени Гамалеи планируют завершить второй этап исследований вакцины от коронавируса, передает телеканал 360 . По их словам, после этого некоторое количество вакцины может поступить в использование, пишет « Национальная служба новостей ».

Исследование позволит в будущем создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Также полученные результаты послужат материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусе и для совершенствования вакцин, добавила Дорохова.

«Получили действующие антитела к COVID-19. Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», — заявила Дорохова ТАСС. Для получения антител ученые использовали образцы крови переболевших COVID-19 доноров и технологию сортировки единичных B-лимфоцитов —клеток крови, отвечающих за формирование иммунитета.

Ученые лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии Новосибирска получили антитела, нейтрализующие COVID-19. Об этом сообщила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

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