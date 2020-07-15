Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Ученые лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии Новосибирска получили антитела, нейтрализующие COVID-19. Об этом сообщила ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.
«Получили действующие антитела к COVID-19. Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», — заявила Дорохова ТАСС. Для получения антител ученые использовали образцы крови переболевших COVID-19 доноров и технологию сортировки единичных B-лимфоцитов —клеток крови, отвечающих за формирование иммунитета.
Исследование позволит в будущем создать средства специфической терапии и профилактики COVID-19. Также полученные результаты послужат материалом для изучения особенностей защитного иммунитета при коронавирусе и для совершенствования вакцин, добавила Дорохова.
Ранее сообщалось, что ученые института имени Гамалеи планируют завершить второй этап исследований вакцины от коронавируса, передает телеканал 360. По их словам, после этого некоторое количество вакцины может поступить в использование, пишет «Национальная служба новостей».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.