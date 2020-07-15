В кабмине назвали условия для возобновления международных рейсов

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Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила список стран, которые пользуются спросом среди российских туристов, и указали, какие из них уже готовы принимать путешественников из РФ. В перечень вошли Турция, Доминикана, Мексика, Хорватия, Египет, ОАЭ, Мальдивы и Куба, передает VSE42.ru . В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково заявили о готовности к возобновлению международных рейсов, пишет « Национальная служба новостей ».

При возвращении в России, гражданам не придется проходить карантин. Однако вместо этого нужно иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, или сдать его в течение трех дней после прилета.

«Сегодня правительство запускает процесс восстановления международных полетов», — пишет РИА «Новости». Авиасообщение со страной возобновят, если там число зараженных не выше 40 на 100 тысяч жителей, среднесуточный прирост заражений коронавирусом будет не выше 1%, а показатель распространения инфекции не выше 1 пункта.

С сегодняшнего дня правительство РФ начало работать над восстановлением международных рейсов. В кабмине напомнили условия, при которых возобновят авиасообщение с иностранными государствами.

При возвращении в России, гражданам не придется проходить карантин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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