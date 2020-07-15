В Свердловской области уволили санитара, обматерившего больного

Больница была закрыта на санобработку Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Краснотурьинске Свердловской области уволили санитара, обматерившего больного с переломом пятки. Об этом сообщает местное сообщество «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 14 июля, из городской больницы уволили санитара, который вчера душил жену пациента с переломом ноги на глазах ее ребенка», — сообщили в паблике. Инцидент, который был запечатлен на видео, произошел у входа в больницу. Пациента, который обратился за помощью, не пустили в помещение из-за санитарной обработки против коронавируса. Жена пострадавшего возмутилась длительным ожиданием, чем вызвала агрессивную реакцию санитара.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Также она утверждала, что медик был нетрезв, однако эту информацию опровергли в минздраве Свердловской области. «По имеющимся данным, санитар был трезв. В связи с его поведением и использованием им ненормативной лексики руководством больницы приняты дисциплинарные меры. Проверка продолжается», — прокомментировала инцидент заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.

В больнице отказались давать комментарии. Корреспонденту предложили направить письменный запрос в адрес учреждения.