Испытателей вакцины от коронавируса выписали из больницы

Добровольцы хорошо перенесли вакцину от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Первая группа добровольцев, которая тестировала вакцину от коронавируса, выписана из клиники. Такое заявление сделала руководитель центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

«Сегодня они (добровольцы — прим.ред.) покидают клиническую базу Сеченовского университета», — цитирует ТАСС Смолярчук. По ее словам, люди, которые получили дозу вакцины, перенесли ее хорошо. Следующая группа будет выписана 20 июля, уточнила она. Смолярчук добавила, что для налаживания производства вакцины от коронавируса может понадобится несколько месяцев.

Ранее директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что в России с успехом завершены испытания первой в мире вакцины от коронавируса, передает «Национальная служба новостей». Тем временем Специалисты американской компании Moderna рассказали, что по итогам перовой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях у всех участников повысился иммунитет к инфекции, пишет VSE42.ru.

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