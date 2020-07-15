Ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 16 635 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. В больницах региона продолжают сокращаться места для COVID-пациентов.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+153), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

Заболеваемость коронавирусом в регионе остается стабильной (не растет и не снижается) — число новых случаев остается в коридоре от 220 до 280, коэффициент распространения инфекции (Rt) вот уже три дня близок к единице (сегодня — 0,93). При этом в регионе сохраняется тенденция к уменьшению мест для пациентов с COVID в больницах: по данным полпредства, на днях свободными был 21 процент коек, на 13 июля — 19,9%, данные на вчерашний день — 18,8% (по нормам Роспотребнадзора требуется, чтобы свободными были 50% от всего коечного фонда, выделенного для пациентов с коронавирусом).

Процент свободных коек на 14 июля — 18,8% (при требовании РПН — 50%) Скриншот: с сайта полномочного представителя президента РФ в УрФО

Состояние 195 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 168 лежат в реанимации, в том числе 83 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 871 больного — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписан 291 пациент, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 10614 человека.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

Если ситуация будет сохраняться, как сейчас (взято среднее число новых заболевших за последние три дня), то коэффициент распространения инфекции (Rt) будет близок к 1.0 Инфографика: URA.RU