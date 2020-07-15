Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган », Viber-канале « Курган » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Всего в регионе на 15 июля был зафиксирован 1601 случай заражения коронавирусом. В Кетовском районе на 13 июля всего обнаружили 60 заболевших коронавирусом.

15 июля в суде рассматривали дело бывшего главы Кетовского района Александра Носкова. Однако из-за угрозы распространения коронавируса представители СМИ и родственники Носкова не смогли попасть на заседание. Бывшего главу района обвиняют в превышении полномочий в ходе строительства водопровода в селе Кетово по программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

В пресс-службе правительства Курганской области по вопросу карантина в прокуратуре посоветовали обратиться в ведомство. На момент написания новости с представителями пресс-службы областной прокуратуры по имеющимся в распоряжении редакции номерам телефонов связаться не удалось.

«По распоряжению председательства мы не пустили представителя URA.RU на заседание, в связи с выявленным случаем [коронавируса]. В настоящее время прокуратура находится на самоизоляции», — объяснили в суде. Как пояснили корреспонденту, сейчас заседания проходят в закрытом формате.

Из-за угрозы распространения COVID-19 закрыто здание прокуратуры в Кетовском районе (Курганская область), а в суде проходят закрытые заседания из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель Кетовского районного суда.

Из-за угрозы распространения коронавируса в Кетовском районном суде заседания проходят в закрытом формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно