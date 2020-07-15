В Курганской области сменились лидеры по коронавирусу

В регионе от коронавируса вылечили 847 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 15 июля подтвердились 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. На момент написания новости Шадринск был вторым в регионе по больным коронавирусом, ранее его опережал Сафакулевский район.

«Лабораторно подтверждены 55 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане обнаружили 22 заболевших, в Шадринске — 14. Остальные из Кетовского, Альменевского, Далматовского, Варгашинского, Катайского, Шумихинского, Сафакулевского, Каргапольского, Притобольного районов.

Согласно карте на сайте правительства Курганской области на 13 июля в Кургане всего зафиксировали 615 зараженных, в Шадринске — 158, в Сафакулевском районе — 107. Еще 10 июля Сафакулевский район находился на втором месте по заболеваемости в регионе.

С начала эпидемии в регионе всего выявили 1601 заболевшего. По выздоровлению выписали 847 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Больше всего заболевших за день в регионе выявили 11 июля. Тогда зафиксировали 65 случаев. Ранее URA.RU опубликовало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 1 апреля, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион.