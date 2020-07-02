В деле экс-главы курганской «Рублевки» появились новые детали

По словам Носкова, строительство водопровода должен был заниматься Кетовский сельсовет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Кетовского района (так называемой курганской «Рублевки») Александр Носков на суде объяснил, что он не должен был заниматься строительством водопровода в селе Кетово. Его обвиняют в превышении полномочий в ходе строительства. Заседание проходило 2 июля в Кетовском районном суде, передает корреспондент URA.RU.

По данным Носкова, контракт на строительство водопровода должен был заключать Кетовский сельсовет, но эти полномочия были переданы району. «Сельский совет не захотел выполнять свои функции», — добавил Носков. По его словам, он пытался изменить проект, но госэкспертиза и проектный институт этого ему не разрешили.

Одним из свидетелей на заседании был бывший первый заместитель главы Кетовского района Анатолий Пиносов. «При моем курировании строительства водопровода <…> ООО „Мультипласт“ отставал от графика строительства, и количество установленных колодцев не соответствовало актам выполненных работ», — сообщил Пиносов. Он объяснил, что во время строительства использовалось меньше материалов, чем должно было. По его словам, зная об этом, Носков подписывал акты выполненных работ.

Бывшего главу района обвиняют в превышении полномочий в ходе строительства водопровода в селе Кетово по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Материалы дела по обвинению собирала ФСБ. Водопровод был принят и работы оплачены, несмотря на то, что водоснабжение не запустили. Ущерб оценили в 15 млн рублей. По реализации этой же программы и по подозрению в коррупционном преступлении в апреле задержали экс-замгубернатора Сергея Пугина.

Носкова уже судили в 2017 году за три взятки по 100 тысяч рублей, которые он получил в 2013 году, когда был главой Кетовского сельсовета. Его приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей, а позже обязали выплатить еще четыре миллиона.