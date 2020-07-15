По словам источника, один из детских отрядов пришлось изолировать Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В одном из подведомственных властям Екатеринбурга детских лагерей, МБУ ДОЛ «Красная гвоздика» (находится в поселке Сысерть), зафиксирован случай коронавируса — у работника учреждения. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседника агентства в городских структурах власти, на место выезжали сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора.

«Уже после начала смены один из сотрудников сдал положительный тест на коронавирус. В результате один из детских отрядов поместили на карантин», — сообщил источник. В региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом направлен запрос на комментарий. Представитель администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга (является учредителем лагеря) на момент публикации была недоступна для комментариев.

Первая смена в детском лагере «Красная гвоздика» стартовала 5 июля. В этот день в лагерь заехал 191 ребенок.

Как писало URA.RU, в Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 16,6 тысячи заболевших. Заболеваемость коронавирусом в регионе остается стабильной (не растет и не снижается) — число новых случаев остается в коридоре от 220 до 280, коэффициент распространения инфекции (Rt) вот уже три дня близок к единице (сегодня — 0,93).

Учитывая темпы распространения инфекции, власти Екатеринбурга перенесли старт оздоровительной кампании с июня на июль. В связи с этим продолжительность смен сократилась с 21 дня до 14 дней.