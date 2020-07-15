14 июля 2020

В детском лагере Екатеринбурга нашли коронавирус. «Отряд отправили на карантин»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, отряд, кровать, летний лагерь, детский лагерь, палата, рециркуляция, летние каникулы, спальня, загородный лагерь, оздоровительный лагерь, рециркулятор
По словам источника, один из детских отрядов пришлось изолировать Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В одном из подведомственных властям Екатеринбурга детских лагерей, МБУ ДОЛ «Красная гвоздика» (находится в поселке Сысерть), зафиксирован случай коронавируса — у работника учреждения. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседника агентства в городских структурах власти, на место выезжали сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора.

«Уже после начала смены один из сотрудников сдал положительный тест на коронавирус. В результате один из детских отрядов поместили на карантин», — сообщил источник. В региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом направлен запрос на комментарий. Представитель администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга (является учредителем лагеря) на момент публикации была недоступна для комментариев.

Первая смена в детском лагере «Красная гвоздика» стартовала 5 июля. В этот день в лагерь заехал 191 ребенок.

Новость по теме
В Екатеринбурге все больше больных COVID и меньше мест в клиниках. КАРТА очагов заражений

Как писало URA.RU, в Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 16,6 тысячи заболевших. Заболеваемость коронавирусом в регионе остается стабильной (не растет и не снижается) — число новых случаев остается в коридоре от 220 до 280, коэффициент распространения инфекции (Rt) вот уже три дня близок к единице (сегодня — 0,93).

Учитывая темпы распространения инфекции, власти Екатеринбурга перенесли старт оздоровительной кампании с июня на июль. В связи с этим продолжительность смен сократилась с 21 дня до 14 дней.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...