В мэрии крупнейшего района ХМАО прошли обыски

Вотчиной Бориса Саломатина заинтересовались в следственном комитете Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В администрации Нижневартовского района прошли обыски. Следователи проверяли документы, связанные с закупкой древесины для двух поселений района — Новоаганска и Зайцевой речки. Инсайдер URA.RU не исключает, что инициатором проверки и того, что о ней стало известно только сейчас, являются политические конкуренты главы района Бориса Саломатина.

«Это уже не первая подобная проверка „на ровном месте“. Не исключаю, что это некие подковерные игры, направленные на дискредитацию главы района Саломатина. Лично у меня сформировалось мнение, кто стоит за кулисами этого театра. Важно, что и эта, и все прежние проверки закончились ничем — состава преступления не обнаружено», — говорит инсайдер.

Официально в администрации Нижневартовского района обыски и весь связанный с этим фон не комментируют. Но источник в мэрии объясняет, что обыски проводились в отделе сельской промышленности администрации Нижневартовского района.

«Они закупили для нужд двух поселений древесину. Кому-то показалось, что это нецелевое расходование средств, хотя каждый, кто живет в поселениях и топит дома дровами, знает — за зиму одной семье требуется в среднем 15-20 кубов. Если разделить количество закупленного дерева на все дворы двух поселений, и того может оказаться мало», — говорит инсайдер, добавляя, что в обысках принимали участие следователи следственного комитета ХМАО. В силовом ведомстве комментировать следственные мероприятия не стали, попросив прислать официальный запрос, который и был им отправлен. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

URA.RU уже писало, что ранее обыски прошли в администрации Мегиона, после чего стало известно о возбуждении уголовного дела о коррупции против чиновника городской администрации и сотрудника жилстройнадзора ХМАО.