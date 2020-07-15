Челябинский пляж хотят закрыть из-за антисанитарии

Работой пляжа недовольны надзорные органы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Природоохранная прокуратура требует приостановить работу частного пляжа «Каспийский берег», одного из самых массовых в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, выявлены многочисленные нарушения в работе пляжа. Претензии к владельцам высказали в Роспотребнадзоре и мэрии Челябинска.

«В отношении ИП Джаббарова И.С. возбуждены три административных дела, в суд направлен иск о приостановке работы до устранения замечаний», — сообщили URA.RU в прокуратуре. На пляже нет специального пирса к забору воды для машин МЧС на случай пожара, не оборудован пожарный щит. Сточные воды от кафе идут прямо в Шершневское водохранилище, на берегу которого находится пляж. Шершни — не только место массового отдыха горожан, но и питьевой источник областного центра.

В распоряжении URA.RU также есть акты Роспотребнадзора по работе кафе. «На стенах пятна жира, пыль, слой грязи, паутина в углах, в холодильном оборудовании внутренние стенки и полки покрыты пылью и пятнами, технологическое оборудование в пыли и подтеках. Личные медицинские книжки персонала на момент осмотра не представлены. В производственном помещении насекомые (мухи)», — говорится в документах.

Кроме того, проверка выявила просроченные продукты. К примеру, срок годности бульонных кубиков истек в конце 2017 года, а топпингов для десертов — в 2018 году. Нет дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, что особенно актуально во время пандемии COVID-19. В мэрии Челябинска URA.RU заявили, что владельцы пляжа пользуются участком незаконно.

Как уточнили в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО), договор с ИП на работу пляжа был заключен в 2016 году. При этом речь шла только о размещении нестационарных объектов, прав на участок ИП не имело. Бизнесмены установили капитальный объекты, тем самым захватив участок самовольно. «Мы расторгли договор», — сообщили URA.RU в КУиЗО.

Владелец пляжа Ильяс Джаббаров подал на КУиЗО в суд и добился того, что на время процесса старый договор продолжает действовать. Ближайшее заседании состоится 26 августа. Если до этого времени работу «Каспийского берега» не приостановят по иску природоохранной прокуратуры, пляж сможет работать до окончания купального сезона. Получить комментарий Джаббарова не удалось, его телефон не отвечает.