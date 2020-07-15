Свердловский министр раскрыл, продлят ли дистанционное обучение

Перейдет ли обучение в обычный формат — зависит от заболеваемости коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В школах Свердловской области готовятся начать обучение с 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил URA.RU министр образования Юрий Биктуганов.

«Сегодня мы считаем, что дистанционного образования с 1 сентября не будет, будет обычное обучение», — прокомментировал Биктуганов. В то же время он подчеркнул, что опыт работ в период пандемии коронавируса позволил устранить многие проблемы с дистанционным обучением школьников.

Что касается вузов, то они будут ориентироваться на распоряжения Министерства науки и высшего образования РФ. «Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. На данный момент она не очень располагает к началу офлайновых занятий. Мы готовимся к самым разным сценариям», — сообщил пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском государственном горном университете начало учебного года перенесли на 21 сентября.