14 июля 2020

Свердловский министр раскрыл, продлят ли дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Перейдет ли обучение в обычный формат — зависит от заболеваемости коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В школах Свердловской области готовятся начать обучение с 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил URA.RU министр образования Юрий Биктуганов.

«Сегодня мы считаем, что дистанционного образования с 1 сентября не будет, будет обычное обучение», — прокомментировал Биктуганов. В то же время он подчеркнул, что опыт работ в период пандемии коронавируса позволил устранить многие проблемы с дистанционным обучением школьников.

Что касается вузов, то они будут ориентироваться на распоряжения Министерства науки и высшего образования РФ. «Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе. На данный момент она не очень располагает к началу офлайновых занятий. Мы готовимся к самым разным сценариям», — сообщил пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.

Ранее URA.RU сообщало, что в Уральском государственном горном университете начало учебного года перенесли на 21 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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