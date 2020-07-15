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Поправки в Конституцию РФ были приняты 4 июля по итогам Всероссийского голосования. Плебисцит состоялся с 25 июня по 1 июля. Изменения в основной закон страны поддержали почти 78% россиян. 15 июля на Пушкинской площади в Москве и на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге начались акции протеста против поправок . Участники собирают подписи с требованием отменить результаты голосования.

Перед началом задержаний, по словам корреспондента URA.RU, находящегося на месте событий, несколько участников шествия легли на дорогу на Петровке, перекрыв движение. Позже людей начали доставлять в автозаки. «Протестующих согнали на улицу Петровка, задержания продолжаются. В автозаки доставлены не менее 50 человек», — пишет telegram-канал BAZA. Сейчас силовики перекрыли несколько улиц в районе Петровки и выдавливает колонну протестующих в сторону центра города. При этом, по словам очевидцев, полиция в основном задерживает «маргиналов», которые провоцируют и препятствуют работе правоохранителей.

В центре Москвы на акции протеста против принятых по итогам всероссийского голосования поправок в Конституцию РФ начались задержания. По словам очевидцев, а автозаках находятся уже несколько десятков митингующих.

В Москве начались задержания участников протеста против поправок в Конституцию Фото: Владимир Андреев

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