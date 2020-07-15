15 июля 2020

На митинге в Москве полиция задерживает маргиналов. Фото с протестов против изменения Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве начались задержания участников протеста против поправок в Конституцию Фото: Владимир Андреев

В центре Москвы на акции протеста против принятых по итогам всероссийского голосования поправок в Конституцию РФ начались задержания. По словам очевидцев, а автозаках находятся уже несколько десятков митингующих.

Перед началом задержаний, по словам корреспондента URA.RU, находящегося на месте событий, несколько участников шествия легли на дорогу на Петровке, перекрыв движение. Позже людей начали доставлять в автозаки. «Протестующих согнали на улицу Петровка, задержания продолжаются. В автозаки доставлены не менее 50 человек», — пишет telegram-канал BAZA. Сейчас силовики перекрыли несколько улиц в районе Петровки и выдавливает колонну протестующих в сторону центра города. При этом, по словам очевидцев, полиция в основном задерживает «маргиналов», которые провоцируют и препятствуют работе правоохранителей.

Поправки в Конституцию РФ были приняты 4 июля по итогам Всероссийского голосования. Плебисцит состоялся с 25 июня по 1 июля. Изменения в основной закон страны поддержали почти 78% россиян. 15 июля на Пушкинской площади в Москве и на Малой Садовой улице в Санкт-Петербурге начались акции протеста против поправок. Участники собирают подписи с требованием отменить результаты голосования.

Фото: Владимир Андреев
Фото: Владимир Андреев
Фото: Владимир Андреев

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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