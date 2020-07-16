В Минске у жены замглавы Минфина РФ арестовали счет на 3 млн евро

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В середине июня, напомним, Комитета госконтроля Белоруссии после обыска в «Белгазпромбанке» возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем. Бывший глава банка Виктор Бабарико тогда сказал, что ситуация носит заказной политический характер. Позже топ-менеджер был задержан в качестве обвиняемого. Вместе с ним в СИЗО попал и его сын Эдуард, который является избирательного штаба. Всего по уголовному дело арестованы порядка 20 человек. «Газпромбанк» и «Газпром» являются акционерами «Белгазпромбанка» в долей в 49,8% каждый. Андрей Круглов до перехода на должность в Минфин РФ был финансовым директором «Газпрома» .

«В настоящее время в ОАО „Белгазпромбанк“ размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму в 3 € млн. В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест», — сказал Дягилев в эфире телеканала «Беларусь 1» [цитата по ТАСС]. Сам Круглов, как сообщается, прекратил сотрудничество с банком после того, как занял должность заместителя министра финансов РФ.

Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на деньги жены замминистра финансов России Андрея Круглова, которые хранятся в «Белгазпромбанке». Речь идет о счете на 3 млн евро. Об этом журналистам заявил заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Дмитрий Дягилев.

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