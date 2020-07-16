15 июля 2020
14 июля 2020

В Кургане из-за аварии десятки домов останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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«Водный Союз» прости потребителей сделать запасы воды на период отключения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около двух десятков жилых домов и административных зданий в Заозерном жилом массиве Кургана 17 июля останутся без воды из-за аварии на сетях водопровода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».

Холодное водоснабжение будет ограничено 17 июля с 9.00 до 24.00. «В это время бригады „Водного Союза“ будут устранять аварийную ситуацию на водопроводе», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Кроме того, в это время специалисты компании произведут врезку нового жилого дома в сеть централизованного водоснабжения.

Под отключение попадают дома по адресам: 5-й микрорайон, 26, 26а, 30, 34, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 34 к.4, 34 к.5, 37; 6-й микрорайон, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 к.1, 21, 21 к.1. Воды, в частности, не будет в двух корпусах детского сада №142 и в теплопунктах №№138, 148, 154. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.

96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана полностью изношены. Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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