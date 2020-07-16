Губернатор Текслер едет к олигарху из списка Forbes

Алексей Текслер (в центре) едет на производства к Виктору Рашникову (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 июля посетит второй по величине город региона Магнитогорск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. В планах значится визит на Магнитогорский металлургический комбинат, основным совладельцем которого является Виктор Рашников, занимающий шестое место в рейтинге 200 богатейших россиян по версии журнала Forbes.

«В Магнитогорске глава региона примет участие в торжественной церемонии закладки камня в основание стелы „Город трудовой доблести“», — сообщает пресс-служба губернатора. Магнитогорск как и Челябинск получил почетное звание согласно указу президента РФ Владимира Путина. Горожане выбрали площадку под установление стелы в сквере Славы Магнитки.

Текслер также посетит объекты дорожного строительства, ледовую арену «Металлург». Во второй половине дня он проведет совещание с руководством города. На ММК, где введены жесткие меры из-за пандемии коронавируса, губернатор поедет без сопровождения прессы.

Текслер уделяет особое мнение Магнитогорску. По его инициативе и при поддержке Рашникова началась реализация проекта «Магнитогорск — вторая столица Южного Урала». В рамках проекта проводится модернизация городских пространств.