URA.RU узнало, как Магнитогорск вернул шанс на почетный статус

Магнитогорск успел попасть в первую двадцатку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорск, как и Челябинск, попал в список 20 городов, которые получат звание «Город трудовой доблести». Как сообщил URA.RU источник, знакомый с ситуацией, город успел в последний момент воспользоваться шансом и вернуться в «двадцатку» муниципалитетов, которые получат новый статус в самое ближайшее время.

«Изначально Магнитогорск был в этом списке и данный факт ни у кого не вызвал сомнения, — рассказал URA.RU источник. — Магнитка еще во времена СССР была символом трудового тыла. Так что в получении звания никто не сомневался». По словам инсайдера, новость о том, что город выпал из списков, стала для руководства города и области неприятным сюрпризом.

«Подключились губернатор Алексей Текслер и глава ММК Виктор Рашников, — говорит источник. — Для обоих это было важно. Текслер инициировал проект „Магнитогорск — вторая столица Южного Урала“ и Рашников эту идею поддержал. Губернатор хотел покончить с разобщенностью двух городов, которая усилилась при его предшественнике Борисе Дубровском. А лишение Магнитогорска статуса и получение такого статуса Челябинском могло вернуть все назад, к извечному соперничеству».

В итоге Текслер и Рашников добились того, чтобы город не списывали со счетов. В Магнитогорске уже не хотели собирать подписи, но мэру Сергею Бердникову была дана команда продолжить сбор подписей в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ. Текслер заявил, что берет это под личную ответственность. С учетом тех подписей, что были собраны ранее, и тех, что появились во время голосования, всего удалось собрать 322 тысячи подписей. Это стало рекордом для города, где проживает 416 тыс. человек. После этого Челябинск и Магнитогорск вошли в заветную «двадцатку».

«Города долго шли к этим званиям. Поздравляю всех, благодарю каждого, кто поддержал инициативу своей подписью! Был уверен, что голос каждого будет услышан», — написал в своем Instagram Текслер. «Мы по праву гордимся подвигами наших отцов и дедов на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Благодарю всех, кто поддержал инициативу о присвоении нашему городу почетного звания», — заявил мэр Магнитогорска Бердников.

Вечером в Магнитогорске будет праздничный салют. Такой же салют состоится в Челябинске. Указ президента Владимира Путина будет подписан в самое ближайшее время.