Власти расставят в лесах ЯНАО камеры для охоты на нарушителей

Фотоловушки будут моментально передавать данные в систему «Лесохранитель» Фото: пресс-служба ДПРР ЯНАО

Пилотный проект, целью которого является выявление нарушителей в ямальских лесах, запускают власти ЯНАО. Как сообщили в окружном департаменте природно-ресурсного регулирования (ДПРР), для этого в лесных массивах будут устанавливаться специальные портативные камеры-ловушки.

«Камеры, установленные в лесных массивах вблизи возможных несанкционированных скоплений мусора, оснащены датчиками движения и инфракрасными лампами», — приводит пресс-служба ДПРР слова главы департамента Владимира Галузы. Фотоловушки будут включаться при появлении объектов на удалении 30 метров и способны четкое изображение даже в темное время суток.

Предполагается, что данные с приборов будут мгновенно поступать в систему «Лесохранитель», а оттуда — в региональную ЕДДС. Камеры адаптированы к местному климату и могут работать в условиях низких температур, одного заряда устройства хватает на эксплуатацию до двух недель.

Пока речь идет об установке фотоловушек в лесных массивах вокруг крупных населенных пунктах. В случае, если камеры зафиксируют нештатные ситуации или нарушения, муниципальные службы примут решение о реагировании — выезде пожарных подразделений или назначении штрафов.

Ранее на Ямале из-за жаркой погоды был введен особый противопожарный режим, в соответствии с которым жителям до 29 июля запрещено посещать леса. За нарушения ограничений власти обещают составлять административные протоколы и выписывать штрафы.