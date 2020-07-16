Курганский врач пожаловалась, что в больнице нет питьевой воды

Реаниматолог второй городской больницы Кургана, где лечат больных коронавирусом, заметила, что 15 июля в медучреждение перестали привозить питьевую воду. Об она сообщила в соцсетях. После публикации жалобы волонтеры привезли воду в больницу.
«Сегодня перестали привозить нам воду, кулеры пустые. Ребята, мы бы даже скинулись, привозите, пожалуйста! Заплатим!» — написала реаниматолог. Она добавила, что после многочасовых нагрузок у самих врачей нет сил купить воду.
Девушка рассказала, в каких условиях она работает: «Шесть часов у тебя рот заткнут двумя респираторами и плюс еще защитный костюм. <…> Мы заходим в „красную зону“ ради вас и, получается, жертвуем своими жизнями и семьями ради вас, а выходим — и у нас нет даже воды. Нам просто хочется пить». Позже реаниматолог написала, что воду им привезли.
16 июля ситуацию прокомментировали представители областного департамента здравоохранения: «По информации главного врача Курганской больницы №2, питьевая вода для кулеров в инфекционный госпиталь доставляется волонтерами по заявкам». В ведомстве добавили, что перебоев в поставках воды нет.
6 июля в Курганскую область пришла аномальная жара, которая, по прогнозам синоптиков, продержится до 17 июля. Из-за угрозы распространения коронавируса врачам, которые работают с зараженными, приходится надевать защитные костюмы даже в жару. На 15 июля всего в регионе зарегистрировали 1601 случай заражения COVID-19.
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