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Аномальная жара в Курганской области, по прогнозу синоптиков, продержится до 17 июля . За это время проблемы с водой уже возникали в Шумихинском и Петуховском районах.

Ранее источники URA.RU предполагали, что из-за проблем с водой в Белозерском районе своего поста может лишиться бывший глава района Сергей Зяблов. Однако он ушел в отставку, чтобы возглавить департамент агропромышленного комплекса в Курганской области.

«С наступлением жаркой и сухой погоды водоразбор увеличивается в разы и технические возможности станции водоочистки не позволяют подавать воду круглосуточно», — ответили на обращение представители администрации Белозерского района. Из-за этого до дождливой погоды воду в селе подают по графику: с 06:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. Власти отметили, что в селе также есть восемь общественных колодцев. «В жаркие дни и при отсутствии воды в водопроводе дополнительно был установлен график раздачи воды на станции водоочистки в с. Светлый Дол», — добавили в администрации.

Житель отметил, что водопровод провели несколько лет назад. По его словам, каждый, кто хотел подключиться, платил более 30 тысяч рублей.

«Водопровод есть, а воды ни 12, ни 13, ни 14 июля не поступало ни капли», — рассказал местный житель на портале «Обратись». Он добавил, что похожая ситуация складывается в течение лета.

Жители села Светлый Дол Белозерского района (Курганская область) получают воду по четыре часа в день. По словам местных властей, воду не могут подавать круглосуточно из-за того, что в жару увеличилось потребление воды. При этом, жители заплатили за подключение к водопроводу по 30 тысяч рублей.

Жители села могут запасаться водой лишь четыре часа в сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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