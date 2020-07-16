Жара спровоцировала лесные пожары в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, в регионе за минувшие сутки зафиксировано 28 природных пожаров. Как сообщили URA.RU в Главном управлении лесами региона, 24 пожара произошли в лесах. В Миассе, куда съезжаются туристы со всей России, вводится запрет на посещение лесов.

«Наибольшее количество пожаров зафиксировано на территории Миасского лесничества — восемь возгораний на площади 19,5 гектаров, — сообщает пресс-центр ГУ МЧС. Самый крупный пожар, охвативший 70 гектаров, произошел в Челябинском военном лесничестве». Как отметили в пресс-центре, ситуация ухудшается.

Наибольший риск возникновения природных пожаров прогнозируется в Варненском, Увельском, Кизильском районах, а также в Южноуральске. В Октябрьском районе огонь охватил 42 гектара леса и почти приблизился к селу Журавлиное. Пожар удалось установить и потушить в 1,5 километрах от населенного пункта.

«Ситуация стала резко ухудшаться из-за аномальной жары, — отметил в разговоре с URA.RU начальник ГУ лесами региона Сергей Лавров. — Леса в ряде территорий стали как сухая бумага и могут вспыхнуть от непотушенного окурка». По словам Лаврова, главам муниципалитетов уже даны указания вводить ограничения на вход и въезд в леса там, где ситуация наиболее сложная.

«Такие запреты уже вводятся в Миассе и в Брединском районе», — отметил Лавров. Миасс из-за жаркого лета и невозможности выехать из-за коронавируса на зарубежные курорты, стал местом притяжения для российских туристов. В выходные на берегах озера Тургояк собирается до 30 тысячи человек. На въездах копятся пробки, а после выходных горы мусора. Озеро расположено в самом начале лесной зоны и лес популярен у туристов так же как само озеро.