Суд оставил под стражей обвиненного в госизмене Сафронова

Суд рассмотрел апелляцию по делу Ивана Сафронова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на арест экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене. Меру пресечения решено оставить без изменений, журналист останется в СИЗО.

«Суд отказался выпустить Сафронова из-под ареста», — сообщает РИА «Новости». При этом суд исключил из решения по аресту Сафронова указания о его сотрудничестве с чешской разведкой.

Дело Ивана Сафронова ведут 10 следователей ФСБ. О передаче Сафроновым данных чешской спецслужбе якобы сообщили в СВР. По словам адвоката Ивана Павлова, сообщение об этом подписано генералом без указания фамилии.

Заключения экспертов в деле Сафронова основаны на формальных перечнях сведений о гостайне, которые есть во всех ведомствах, отметил адвокат. До этого Павлов рассказывал, что в деле присутствуют заключения от Минобороны, ФСВТС и СВР.

Ранее следствие впервые представило суду и защите материалы, содержащие гостайну. Также суд удалил из процесса по делу Сафронова адвоката Даниила Никифорова, который отказался подписывать обязательство о неразглашении гостайны.

Сафронов был задержан 7 июля по подозрению в госизмене. Ему было предъявлено обвинение, свою вину журналист не признал.

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