Горбачев объяснился перед Пушковым за геополитическую капитуляцию

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Ранее Алексей Пушков заявил, что Михаил Горбачев допустил вход Германии в НАТО , хотя мог требовать нейтрального статуса для этой страны. По мнению сенатора от Пермского края, президента СССР больше интересовало получение Нобелевской премии мира, чем национальные интересы, напоминает « Царьград ».

«Чепуха. Больше и нет за этим ничего», — цитирует Горбачева издание «Подъем». По словам первого и последнего президента СССР, подобные нападки в его сторону не имеют под собой оснований.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил на критику главы комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова. Сенатор обвинил последнего главу Советского союза в «геополитической капитуляции».

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