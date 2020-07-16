Горбачев объяснился перед Пушковым за геополитическую капитуляцию

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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев назвал критику Алексея Пушкова «чепухой» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил на критику главы комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова. Сенатор обвинил последнего главу Советского союза в «геополитической капитуляции».

«Чепуха. Больше и нет за этим ничего», — цитирует Горбачева издание «Подъем». По словам первого и последнего президента СССР, подобные нападки в его сторону не имеют под собой оснований.

Ранее Алексей Пушков заявил, что Михаил Горбачев допустил вход Германии в НАТО, хотя мог требовать нейтрального статуса для этой страны. По мнению сенатора от Пермского края, президента СССР больше интересовало получение Нобелевской премии мира, чем национальные интересы, напоминает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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