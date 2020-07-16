Кремль ответил на сообщения о новом главе Хабаровского края

Анонсированное назначение Михаила Дегтярева пока не состоялось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «кадровыми слухами» сообщения в СМИ и в telegram-каналах о том, что врио губернатора Хабаровского края будет назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Во время общения с прессой Песков ответил URA.RU, что официального решения президента Владимира Путина о новом руководителе субъекта пока нет.

«Когда будет принято решение, будет указ главы государства. Пока указа не публиковалось. Кадровые слухи никогда не комментируем», — ответил на вопрос URA.RU Песков.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение отправить чиновника в СИЗО до 9 сентября. 16 июля Мосгорсуд признал арест законным.

Инсайдеры URA.RU утверждали, что кандидатура врио главы региона, назначенного на место Фургала, «многих удивит»: он не будет ни представителем местных элит, ни силовиком. 15 июля в медиа прошла волна публикаций о том, что пост будет отдан депутату Госдумы от партии ЛДПР, председателю комитета по спорту Михаилу Дегтяреву. Telegram-канал «Brief/Незыгарь» сообщил, что политик будет назначен с перспективой дальнейшего избрания губернатором без приставки врио.

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