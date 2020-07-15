Инсайд: назначен врио губернатора Хабаровского края

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение его арестовать до 9 сентября. А с 11 июля в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора. Сам чиновник утверждает, что на него давили и требовали уйти в отставку.

Инсайдеры URA.RU также утверждали, что кандидатура нового главы региона «многих удивит» : врио губернатора Хабаровского края не будет представителем местных элит и не силовиком, как ожидали многие. По мнению политологов, новый лидер региона должен быть «кризис-менеджером, человеком рисковым и способным к нестандартным решениям».

Ранее Дегтярева в ЛДПР называли одним из трех претендентов на пост Фургала . Другими кандидатами были председатель думского комитета по экономике и предпринимательству Сергей Жигарев и еще один депутат Госдумы Андрей Андрейченко. Дегтярев также был в числе пяти кандидатов, которых называл «Коммерсант» . Другими вариантами были экс-сотрудник ФСБ Константин Басюк, замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

«И.о Губернатора с последующей перспективой избрания станет депутат госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев», — пишет канал «Brief/Незыгарь». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы от партии ЛДПР, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев. Решение было принято в среду, 15 июля.

Михаил Дегтярев до назначения врио губернатора возглавлял комитет по спорту в Госдуме РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно