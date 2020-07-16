Губернатор Фургал не одобряет митинги в свою поддержку

По словам адвоката Фургала, губернатор не имеет никакого отношения к митингам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку. Об этом сообщил его адвокат Борис Кожемякин.

«[Фургал] благодарит их (жителей Хабаровского края — прим. ред.), но не одобряет таких массовых выступлений», — цитирует «Интерфакс» адвоката. По его словам, губернатор не имеет никакого отношения к митингам.

Мосгорсуд признал арест Фургала законным, наказание менять не стали. «Постановление Басманного суда Москвы от 10 июля оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит РАПСИ решение судьи.

Сергей Фургал, представляющий ЛДПР, был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября, пишет « Федеральное агентство новостей ». А с 11 июля в столице края проходят несанкционированные митинги в поддержку губернатора. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал эти акции незаконными и губительными для здоровья людей на фоне пандемии, сообщает агентство Nation News.

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