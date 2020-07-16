Мэр курганского города требует отставки спикера думы

Виктор Ермишкин (на фото) поставил перед депутатами вопрос об отставке Анатолия Черных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Шадринска Курганской области Виктор Ермишкин требует отправить в отставку председателя городской думы Анатолия Черных. Вопрос об этом он поставил перед депутатами думы на заседании 16 июля, заявил URA.RU сам Черных.

«Сейчас принимается решение», — заявил Черных. По его словам, эта процедура не соответствует законодательству и уставу города. Требование об отставке он объяснил обидой одного из депутатов на председателя думы. Более подробные комментарии пока получить не удалось. В пресс-службе администрации Шадринска заявили URA.RU, что заседание думы еще идет, предложив обращаться за комментариями по его завершению.

В повестку заседания гордумы на 16 июля, опубликованную на сайте администрации Шадринска, включено четыре вопроса. Среди них нет вопроса об отставке Черных.

Политический конфликт развивается в мэрии Шадринска накануне выборов в городскую думу. Председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных, член «Единой России», примет участие в них в качестве самовыдвиженца. Перед этим на праймериз в своем округе он занял второе место и обвинил Ермишкина в провокации. Ранее в мэрии возник скандал с премиями главе города. Прокуратура провела проверку распределения премий и оказалось, что Ермишкин не имел права назначать себе премию в 325 тысяч рублей. Ведомство предложило изменить документ, регламентирующий зарплату мэра, но местные депутаты отказались это делать.