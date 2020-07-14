Председателю Шадринской гордумы грозит исключение из «Единой России» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Шадринской городской думы (Курганская область) Анатолий Черных примет участие в выборах в местный парламент в качестве самовыдвиженца. Перед этим на праймериз «Единой России» в своем округе он занял второе место и обвинил местное партийное руководство в провокации.

Согласно данным ГАС «Выборы», Черных выдвинул свою кандидатуру по избирательному округу №20. Партия власти по этому округу выдвинула заведующую педиатрическим отделением Шадринской детской больницы Надежду Шарову. Пока конкуренцию им составляет только временно неработающая Светлана Волчихина от ЛДПР.

«Я не выходил из „Единой России“», — заявил Черных URA.RU. Тем не менее, по словам политика, его предупредили, что исключат из партии, если он пойдет самовыдвиженцем. Однако в уставе партии такого запрета он не нашел.

Заявление от Черных о выходе из партии не поступало ни в Шадринское местное, ни в областное отделение, сообщили URA.RU в региональном отделении «Единой России». «В факте самовыдвижения члена партии есть нарушение партийной дисциплины», — заявил руководитель регионального исполкома партии Родион Вяткин. Он уточнил, что практику самовыдвижения единороссов на выборах любого уровня признали недопустимой на XIX съезде партии в ноябре 2019 года.

«По сути, могут исключить из партии. Но может быть и меньшая санкция — замечание, предупреждение. Обычно это решается не в пылу предвыборной борьбы, а уже после выборов», — рассказал Вяткин. По его словам, каждый случай индивидуален, и быстрые решения не всегда оптимальны.

Ранее URA.RU сообщало, что Черных, заняв второе место на праймериз, обвинил местное отделение «Единой России» в провокации. Он заявил, что мэр Шадринска и председатель местного отделения партии Виктор Ермишкин настроил однопартийцев голосовать против Черных. При этом в местном отделении партии настаивают, что голосование прошло честно.

Выборы в Шадринскую городскую думу состоятся 13 сентября. Жителям предстоит избрать 24 депутата по одномандатным округам. Перед выборами начал обостряться конфликт между шадринскими единороссами. Об этом свидетельствует и недавний выход из партии депутата гордумы Михаила Богданова, который в этом году выдвигается в гордуму от «Справедливой России».