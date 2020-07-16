Семья Иосифа Пригожина потеряла три квартиры и землю под строительство дачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшую жену Елену и детей музыкального продюсера Иосифа Пригожина выселили из квартиры в центре Москвы. Об этом сообщает сам Пригожин.

Отмечается, что семья продюсера потеряла недвижимость на 100 миллионов рублей из-за долга компании «Бенефит», которая выдает микрозаймы. Сумма долга составила 4 миллиона рублей. «Я много лет уговаривал Данаю, как и Дмитрия, (дети Пригожина — прим. ред.) не подписывать никаких бумаг», — цитирует продюсера «Пятый канал». По его словам, семья потеряла три квартиры и землю под строительство дачи.

«Как можно в XXI веке, имея недвижимости на 100 миллионов, взять и это все профукать!» — добавляет Пригожин. Организация, у которой семья продюсера брала кредит, выселила из своей квартиры и тещу Пригожина, которой сейчас 82 года, сообщает телеканал.

Ранее Иосиф Пригожин опроверг информацию о том, что планирует приобрети элитный особняк в Подмосковье за 4 млрд рублей. По словам Пригожина, у него нет таких денег, такая покупка ему не по карману.

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