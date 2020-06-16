16 июня 2020

Пригожин прокомментировал покупку дома за 4 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, пригожин иосиф, певица валерия
Те, кто распространяют подобные слухи, хотят столкнуть поклонников с любимыми артистами, считает продюсер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о том, что планирует приобрети элитный особняк в Подмосковье за четыре млрд рублей. По словам Пригожина, у него нет таких денег, такая покупка ему не по карману.

«Вы только вдумайтесь: чтобы покупать такой дом, надо, чтобы за плечами было еще 100 миллионов. Если бы у меня было 50 миллионов долларов, я бы купил что-нибудь за пять», — цитирует продюсера «Пятый канал». Он считает, что те, кто распространяют подобные слухи, хотят столкнуть поклонников с любимыми артистами.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Пригожин и Валерия рассматривают приобретение элитного дома на Рублевке за 50 миллионов долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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