Пригожин прокомментировал покупку дома за 4 млрд рублей

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Пригожин и Валерия рассматривают приобретение элитного дома на Рублевке за 50 миллионов долларов.

«Вы только вдумайтесь: чтобы покупать такой дом, надо, чтобы за плечами было еще 100 миллионов. Если бы у меня было 50 миллионов долларов, я бы купил что-нибудь за пять», — цитирует продюсера « Пятый канал ». Он считает, что те, кто распространяют подобные слухи, хотят столкнуть поклонников с любимыми артистами.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опроверг информацию о том, что планирует приобрети элитный особняк в Подмосковье за четыре млрд рублей. По словам Пригожина, у него нет таких денег, такая покупка ему не по карману.

Те, кто распространяют подобные слухи, хотят столкнуть поклонников с любимыми артистами, считает продюсер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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