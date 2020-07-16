На сегодня уже демонтированы 72% здания Фото: «УГМК-Застройщик»

Подрядчик компании «УГМК-Застройщик» — ООО «Дестрой» — будет разбирать недострой в центре Екатеринбурга, несмотря на постановление свердловского арбитража о приостановке работ. Об этом URA.RU рассказал глава «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

«Мы не можем остановить работы одномоментно. Мы разработали программу на 18 дней по остановке работ. Надо демонтировать подрубленные колонны, убрать строительный мусор, убрать незакрепленные элементы. Если мы остановим работу, тогда кто-то должен взять ответственность за то, что стена вдруг упадет», — объяснил Мордовин. Он уточнил, что демонтаж недостроя проходит по предписанию Госстройнадзора. По плану снос здания должен был пройти в течение 100 дней, чтобы не пострадали соседние здания. На сегодня уже демонтированы 72%.

Одна часть здания принадлежит ООО «Навигатор» (владелец — гендиректор УГМК Андрей Козицын), а совладельцем второй является экс-депутат думы Екатеринбурга Олег Хабибуллин. Свердловский арбитраж по заявлению Хабибуллина запретил застройщику «УГМК-Макаровский» сносить долгострой. 14 июля компания «Навигатор» обратилась в суд с ходатайством об отмене остановки сноса.

На месте долгостроя УГМК намерен построить здание научно-производственного центра «Навигатор», с жильем, офисами и фитнес-центром. По задумке архитекторов, будет создан подземный многоуровневый паркинг на 217 машиномест, благоустроено более 1,5 Га территории, в том числе появится новое общественное пространство «Библиотечный сквер». Реализация объекта запланирована к празднованию 300-летия Екатеринбурга.

Фото: «УГМК-Застройщик»

Фото: «УГМК-Застройщик»

Фото: «УГМК-Застройщик»