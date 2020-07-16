Аномальная жара останется в России до конца лета

По словам Романа Вильфанда, 2020 год может стать самым жарким в истории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вторая половина лета в России ожидается жаркой, но в некоторых регионах страны погода будет изменчива. Об этом сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также назвал 2020 год одним из самых жарких в истории.

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — цитирует РИА «Новости» Вильфанда. По его словам, в регионах России погода будет изменчивой, но теплой.

Глава Гидрометцентра отметил, что 2020 год может стать самым жарким в истории. «Сейчас 2020 год уверенно идет на втором месте по рангу самых теплых. Может ли он быть на первом месте? Возможно, но то, что в тройку войдет, это точно», — передает слова Вильфанда издание. Осенью, сообщает он, жара спадет, и российские курорты ждет долгий бархатный сезон.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что рост природных катаклизмов в России обусловлен неоднородным глобальным потеплением, которое «переворачивает все с ног на голову». Из-за этого все чаще возникают антициклоны в высоких широтах, что приводит к климатическим изменениям.

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