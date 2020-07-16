По требованию прокурора в Екатеринбурге вернули отмененный режим

Из-за жаркой погоды вырос риск возникновения лесных пожаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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По требованию прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова в Екатеринбурге вернули отмененный ранее противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В первых числах июля правительством Свердловской области, администрацией Екатеринбурга вынесены постановления, отменяющие особый противопожарный режим в регионе и в границах муниципального образования „город Екатеринбург“. Указанные правовые акты являются преждевременными, поскольку в период установившихся аномально-жарких безветренных погодных условий, создающих угрозу возникновения природных возгораний», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. -

В итоге постановлением администрации города от 10.07.2020 № 1272 в Екатеринбурге вновь установлен особый противопожарный режим. Особый режим подразумевает запрет на разведение костров на территории муниципалитетов и дачных участков, пала травы, организации шашлыков на природе и проведение огневых работ. Нарушителям грозили штрафы: гражданам 2—4 тысячи рублей, должностным лицам — 15—20 тысяч, юрлицам от 200 до 400 тысяч рублей.

По прогнозу ГУ МЧС России по Свердловской области в июле 2020 года ожидается действие второго и третьего классов пожарной опасности (средний и высокий уровни).

Ранее URA.RU писало, что власти Свердловской области сняли противопожарный режим, введенный во время карантина, установленного из-за пандемии коронавируса. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев.