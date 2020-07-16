Депутаты Шадринской городской думы поддержали отставку своего председателя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Шадринской городской думы большинством голосов поддержали отставку своего председателя Анатолия Черных, предложенную главой города. Об этом URA.RU рассказал сам Черных, заявив, что такое решение незаконно.

«Оснований они не привели, нет оснований, чтобы отправить выборное должностное лицо в отставку», — заявил Черных. Он подчеркнул, что продолжит работать. «Я думаю, что завтра я подам заявление в прокуратуру о превышении должностных полномочий, ну и, естественно, подам в суд», — добавил Черных.

«Лично глава города Шадринска [Виктор Ермишкин], он же руководитель шадринского городского отделения „Единой России“, попросил депутатов отправить Черных в отставку», — рассказал URA.RU председатель шадринского местного отделения «Справедливой России» Александр Бухаров, который присутствовал на заседании. За отставку проголосовали 19 из 21 присутствовавшего депутата. «Я считаю, что оснований [для отставки] нет. Более того, депутат Михаил Богданов задал вопрос, какие [есть] основания. Ему ответили, что данный вопрос обсуждался на фракции „Единой России“, и здесь никто ничего обосновывать не будет», — пояснил Бухаров. Сам Ермишкин, по его словам, в думе не выступил и никак свою позицию не обосновал.

«Я считаю, что это месть Ермишкина за то, что я занимаю принципиальную позицию о незаконности премии, которую он выписал сам себе», — заявил URA.RU Черных. Он заявил, что это решение поддержали те депутаты, которые выдвигаются в городскую думу на новый срок — выборы должны состояться в сентябре. Дозвониться за комментариями до пресс-службы мэрии Шадринска URA.RU не удалось.

Политический конфликт развивается в мэрии Шадринска накануне выборов в городскую думу. Председатель Шадринской городской думы Анатолий Черных, член «Единой России», примет участие в них в качестве самовыдвиженца. Перед этим на праймериз в своем округе он занял второе место и обвинил Ермишкина в провокации. Ранее в мэрии возник скандал с премиями главе города. Прокуратура провела проверку распределения премий и оказалось, что Ермишкин не имел права назначать себе премию в 325 тысяч рублей. Ведомство предложило изменить документ, регламентирующий зарплату мэра, но местные депутаты отказались это делать.