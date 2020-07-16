Туристам ограничат въезд на популярные челябинские озера

Туристам запретят подъезжать на машине к озерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за лесных пожаров на территории Миасса (Челябинская область) будет ограничен въезд машин туристов на озеро Тургояк, которое этим летом пользуется большой популярностью. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии региона и отметили, что такие меры будут приняты и на озере Увильды.

«В Миассе это связано с тем, что отмечаем большой наплыв туристов и будем минимизировать экологические нарушения. Кроме того, в Миассе ограничен въезд в леса из-за лесных пожаров», — сообщил URA.RU замминистра экологии Виталий Безруков. По данным ГУ МЧС по региону, ограничение действует с 17 по 19 июля, по направлению к месту массового отдыха населения в районе улицы Туристов и в районе Пугачевской поляны. Машины, припаркованные в неположенных местах, будут принудительно эвакуировать.

Безруков в разговоре с URA.RU отметил, что подобные меры станут применять и на других водоемах, которые, как и Тургояк, относятся к памятникам природы. «Мы наблюдаем приток отдыхающих на Тургояке и Увильдах, — сообщил замминистра. — Призываем всех парковаться в положенном месте и не пересекать 50-метровую зону. По соглашению с полицией уже в эти выходные такие машины будут принудительно эвакуировать. И, конечно, просим не разводить костры в лесах».