Utair отправила пожарные вертолеты в Грецию во время ЧС в ХМАО

Вертолеты и специалисты авиакомпании будут тушить пожары на островах Крит и Хиос Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Для тушения пожаров в Европе, Utair направила в Грецию два пожарных вертолета, в то время как в ХМАО введен режим ЧС. О командировке специалистов и техники рассказали в компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги».

«Чтобы помочь Греции справиться с пожарами, мы направили новейшие Ми-8АМТ, способные выполнить точный сброс воды на очаг возгорания. Вертолеты будут нести оперативное дежурство на островах Хиос и Крит», — рассказал коммерческий директор АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» Марат Кармазин.

По номеру телефона, указанному на сайте компании, как канал для связи со СМИ, никто не ответил. Генеральный директор Utair Андрей Мартиросов также оказался недоступен для дополнительных комментариев.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за распространения лесных пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим в регион прилетели глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.