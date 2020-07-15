14 июля 2020
13 июля 2020

Два федеральных министра летят спасать ХМАО от лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, лесной пожар, шуховский полигон
Приезд связан с пожарами в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завтра, 16 июля, в ХМАО прилетят глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В Югорске они проведут совещание по вопросу защиты населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа от природных пожаров. В нем примут участие губернатор Югры Наталья Комарова, главный федеральный инспектор по округу Александр Постников, начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй», — добавили в депсвязей.

Комарова доложит о текущей обстановке и готовности властей, а также людей и техники к действиям по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров. Сообщается, что речь пойдет и о прогнозе на лето. Также руководители осуществят воздушный мониторинг обстановки с лесными пожарами в Советском районе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров, а жители города Советский жалуются на невыносимый запах гари, который накрыл населенный пункт.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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