Два федеральных министра летят спасать ХМАО от лесных пожаров

Приезд связан с пожарами в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завтра, 16 июля, в ХМАО прилетят глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В Югорске они проведут совещание по вопросу защиты населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа от природных пожаров. В нем примут участие губернатор Югры Наталья Комарова, главный федеральный инспектор по округу Александр Постников, начальник главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй», — добавили в депсвязей.

Комарова доложит о текущей обстановке и готовности властей, а также людей и техники к действиям по защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров. Сообщается, что речь пойдет и о прогнозе на лето. Также руководители осуществят воздушный мониторинг обстановки с лесными пожарами в Советском районе.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров, а жители города Советский жалуются на невыносимый запах гари, который накрыл населенный пункт.