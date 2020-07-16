Британия обвинила РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, лекарство, ампула
По словам специалистов кибербезопасности Великобритании, российские разведчики пытались украсть информацию о вакцине Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Великобритании обвинили Россию в попытке выкрасть данные о вакцине от коронавируса. Об этом сообщает Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).

По словам специалистов кибербезопасности Великобритании, российские разведчики пытались украсть информацию о вакцине. «Кибератакам подверглись несколько учреждений в ряде стран», — приводит Bloomberg сообщение Национального центра. Отмечается, что назвать атакованные организации в NCSC отказались из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что российские ученые завершат вторую фазу испытания вакцины от коронавируса 3 августа. Прививочная кампания от COVID-19 среди населения России может завершиться в начале 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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