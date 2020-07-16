Британия обвинила РФ в попытке украсть данные о вакцине от COVID

Власти Великобритании обвинили Россию в попытке выкрасть данные о вакцине от коронавируса. Об этом сообщает Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).
По словам специалистов кибербезопасности Великобритании, российские разведчики пытались украсть информацию о вакцине. «Кибератакам подверглись несколько учреждений в ряде стран», — приводит Bloomberg сообщение Национального центра. Отмечается, что назвать атакованные организации в NCSC отказались из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что российские ученые завершат вторую фазу испытания вакцины от коронавируса 3 августа. Прививочная кампания от COVID-19 среди населения России может завершиться в начале 2021 года.
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