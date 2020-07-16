Россиянам раскрыли, когда начнут ставить вакцину от коронавируса

Прививочная кампания в России может завершиться в начале 2021 года Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые завершат вторую фазу испытания вакцины от коронавирусной инфекции 3 августа, а прививочная кампания от COVID-19 среди населения России может завершиться в начале 2021 года. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Вакцинация граждан РФ от COVID-19 может завершиться в начале следующего года», — приводит слова Дмитриева агентство Nation News. По его словам, планируется выпустить 30 миллионов доз препарата. Также глава РФПИ рассказал, что к 3 августа специалисты завершат вторую фазу работы над вакциной. А третья фаза будет проходить, в том числе, за границей, уточняет RT. В частности, испытания могут пройти на Ближнем Востоке.

Ранее ученые сообщили, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в середине августа. Ожидается, что препарат будет доступен бесплатно в больницах. Частные компании приступят к его производству в сентябре. А вирусологи прогнозируют, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится тогда, когда у половины населения будут антитела к коронавирусу. Сейчас они есть только у 26% людей.

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