15 июля 2020

Свердловский губернатор рассказал, когда закончится самоизоляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение паллиативного отделения ЦГБ№2. Екатеринбург, куйвашев евгений, цуканов николай
Евгений Куйвашев (слева) призвал жителей региона быть ответственее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, когда в регионе закончится самоизоляция. Свое мнение он отразил в своем аккаунте в Instagram в ответ на вопрос подписчика.

«Это не от моего желания зависит, а от эпидемиологической ситуации», — подчеркнул губернатор. Он напомнил, что за минувшие сутки в регионе рекордное число заболевших — 349 новых случаев. «Поэтому скажу так: когда по-взрослому вести себя начнем — причем все — тогда и самоизоляцию отменим, и откроем все», — резюмировал Куйвашев.

Ранее заместитель главы региона Павел Креков заявлял, что ситуацию с заболеваемостью усугубляет жаркая погода и массовые мероприятия. В их числе — крестный ход в Екатеринбурге.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...