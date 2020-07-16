Свердловский губернатор рассказал, когда закончится самоизоляция

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, когда в регионе закончится самоизоляция. Свое мнение он отразил в своем аккаунте в Instagram в ответ на вопрос подписчика.
«Это не от моего желания зависит, а от эпидемиологической ситуации», — подчеркнул губернатор. Он напомнил, что за минувшие сутки в регионе рекордное число заболевших — 349 новых случаев. «Поэтому скажу так: когда по-взрослому вести себя начнем — причем все — тогда и самоизоляцию отменим, и откроем все», — резюмировал Куйвашев.
Ранее заместитель главы региона Павел Креков заявлял, что ситуацию с заболеваемостью усугубляет жаркая погода и массовые мероприятия. В их числе — крестный ход в Екатеринбурге.
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