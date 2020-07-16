В Екатеринбурге — новый всплеск COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 16 984 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. За сутки зарегистрировано четыре смерти от коронавируса (всего же от COVID погибло 179 свердловчан).

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+203), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхотурья, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Горноуральского городского округа, Первоуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе.

349 заболевших за день — это почти «рекорд»: более высокий показатель фиксировался только однажды, 3 июня (тогда было выявлено 357 случаев заболевания). В последние дни фиксировалось от 218 до 286 заболевших в сутки. Из-за сегодняшнего всплеска заболеваемости коэффициент распространения инфекции (Rt) в ближайшие дни превысит единицу даже при самом оптимистичном прогнозе (см. ТАБЛИЦЫ с прогнозами). При сохранении же тенденции к росту регион выходит в так называемую «красную зону» (когда коэффициент Rt стабильно выше единицы, что чревато усилением карантинных мер). При этом в Свердловской области по-прежнему не хватает мест для пациентов c коронавирусом в COVID-госпиталях.

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: сайт коронавирус.монитор

Состояние 197 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 160 лежат в реанимации, в том числе 78 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 872 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписано 323 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 10 937 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).

По данным санитарных врачей (сводка за 15 июля), в Свердловской области больше всего заболевших в Екатеринбурге (10702), затем в Нижнем Тагиле (868), Верхней Пышме (429), Первоуральске (369), Березовском (363) Ревде (231), Невьянске (202), Каменске-Уральском и Каменском районе (188), Реже (включая район — 167), Полевском (151), Красноуфимске (с учетом района — 146), Краснотурьинске и Нижнесергинском районе (144), Асбесте (121), Артемовском (117), Белоярском и Камышловском районах (114), Ирбите (в т. ч. район — 111), Среднеуральске (106), Кировграде (105), Сысерти (101), Серове (98), Арамили (93), Верхотурье (78), Кушве (70), Туринске (69), Алапаевске (включая район — 65), Талицком районе (57), Горноуральском городском округе 56), Североуральске (55), Дегтярске (53), Сухом Логу (51). Богдановиче (47), Верхней Салде (41).

По 37 случаев заболевания выявлено в Артинском районе и Красноуральске, 34 — в ЗАТО Свободный, 33 — в Шале, 32 — в Ачите, 31 — в Верхнем Дуброво, 29 — в Нижней Салде, по 25 — в Пышминском районе и Тавде, 23 — в Верхнем Тагиле, по 22 — в Бисерти, Качканаре и Нижней Туре, 20 — в Тугулыме, 19 — в Ивделе, 16 — в Карпинске, 15 — в Верхней Туре, 14 — в Новой Ляле, 12 — в Староуткинске, 11 — в Слободо-Туринском районе, девять — в поселке Уральский, по восемь — в Верх-Нейвинском и обсерваторе AVS-отель, семь — в Байкалово, шесть — в Рефтинском, по пять — в поселке Малышева и Сосьве, три — в Волчанске, два — в Гарях, один — в Пелыме.

Оптимистичный прогноз: даже при снижении заболеваемости до 200 случаев в сутки коэффициент распространения инфекции будет выше единицы Инфографика: URA.RU

При стабильном прогнозе (взято среднее за последние три дня) коэффициент Rt вырастет до 1,2 Инфографика: URA.RU

Если тенденция к резкому росту сохранится, регион будет демонстрировать запредельные показатели распространения инфекции Инфографика: URA.RU