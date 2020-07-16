Крестный ход в Екатеринбурге пройдет ночью 17 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Свердловской области усугубляет жаркая погода и массовые мероприятия, в том числе крестный ход в Екатеринубрге, от которого не стала отказываться Екатеринбургская епархия. Об этом заявил заместитель главы региона Павел Креков на совещании с полномочным представителем президента РФ в УрФО Николаем Цукановым.

«Ситуацию усугубляет жаркая погода, множество людей на пляжах. Плюс Царские дни и крестный ход, епархия не отказалась [от проведения]», — сообщил замгубернатора. Он напомнил, что несколько дней назад власти призвали людей не ходить на крестный ход, чтобы не повышать риски заражения коронавирусом.

Креков отметил, что в Екатеринбурге наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. По его словам, сейчас выздоравливают больше пациентов, чем выявляют новых заболевших.

Ранее во время брифинга регионального оперативного штаба по коронавирусу Креков заявил, что резкий прирост заболеваемости коронавирусом за сутки связан с жаркой погодой, из-за которой многие жители Екатеринбурга решили отдохнуть на городских пляжах. 16 июля в регионе было зафиксировано 349 новых случаев заболевания. До этого в среднем за сутки выявляли около 200 новых пациентов.