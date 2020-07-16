Лесные пожары в ХМАО изменят подход к ЧС в России

Федеральные чиновники похвалили организацию тушения лесов в ХМАО Фото: depositphotos.com

Губернатор ХМАО Наталья Комарова во время совещания с главой МЧС России Евгением Зиничевым и министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным, предложила изменить подход к организации тушения лесных пожаров и следующих за этим шагов. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Губернатор предложила провести в Югре эксперимент: сконцентрировать все силы, направленные на тушение пожаров, в одной структуре, сосредоточив [в ней] финансы, кадровый потенциал и [другие] ресурсы. Также глава региона предложила засаживать пострадавшие от пожара леса не ценными породами деревьев, а рекультивировать территорию как смешанный лес, чтобы понизить класс опасности этих насаждений», — со ссылкой на слова Комаровой объяснили суть предложения в депсвязей.

Это предложение поддержал Зиничев, отметив высокий уровень подготовки всех структур, задействованных в тушении лесных пожаров в ХМАО. «Видел, как вы работаете, могу сравнивать по стране, отмечаю слаженную работу», — сказал министр. В свою очередь Кобылкин добавил, что что ситуация в ХМАО «непростая, но управляемая».

«Регион всегда показывал хорошие результаты в борьбе с лесными пожарами, не допуская переходов огня на населенные пункты, а авиационная и наземная охрана лесов в регионе одна из самых сильных», — заключил Кобылкин.

На сегодняшний день в ликвидации ЧС на территории региона заняты 14 самолетов, 9 вертолетов, 4 из которых напрямую заняты в тушении. Губернатор рассказала, что в работе используются современные подходы и средства. «Применяются квадрокоптеры для мониторинга, а парашютисты-десантники совершают облеты на самолетах и немедленно реагируют, перехода из режима мониторинга в режим тушения», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО действует режим ЧС из-за лесных пожаров. В связи с чем для личной оценки ситуации в регионе работали федеральные чиновники. Кроме участия в совещании они совершили облет проблемных территорий и провели ревизию структур МЧС.