Смог от пожаров уже доходит до Тюменской области (архивное фото) Фото: aviales.ru

В ХМАО объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе. Соответствующее распоряжение подписала глава округа Наталья Комарова.

«В Югре введен режим ЧС в связи с лесными пожарами», — сообщает департамент общественных и внешних связей региона. Режим действует в окружных лесах. Отвечать за решение ситуации будет замгубернатора Андрей Зобницев. Для тушения пожаров департаменту природных ресурсов от правительства округа уже направлено 51,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сильный смог от пожаров дошел до города Советский. В Тюменской области также начали жаловаться на запах гари. Власти ХМАО заявляли, что горит порядка 20 гектаров.