В Кремле ответили на обвинения Британии в краже данных о вакцине

Песков подчеркнул, что в Кремле не знают, кто мог пытаться украсть данные о вакцине
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на фармакологические компании Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле подчеркнули, что не имеют информации, кто мог пытаться украсть данные о вакцине. «Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее власти Великобритании обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19. По словам специалистов кибербезопасности Великобритании, российские разведчики пытались взломать серверы фармкомпаний.
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