В Кремле ответили на обвинения Британии в краже данных о вакцине

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Песков подчеркнул, что в Кремле не знают, кто мог пытаться украсть данные о вакцине Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на фармакологические компании Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле подчеркнули, что не имеют информации, кто мог пытаться украсть данные о вакцине. «Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Ранее власти Великобритании обвинили Россию в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19. По словам специалистов кибербезопасности Великобритании, российские разведчики пытались взломать серверы фармкомпаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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